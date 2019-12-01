Fortalecer la defensa de los derechos humanos en Michoacán trabajo permanente: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el territorio estatal, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Alfonso Mejía Pineda, y con los titulares de área del organismo.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la CEDH, se abordaron temas relacionados con la participación ciudadana, la promoción de la cultura de los derechos humanos y la construcción de una agenda común para fortalecer la paz y la justicia social en Michoacán.

La diputada Xóchitl Ruiz destacó que “escuchar al pueblo, a las mujeres y hombres inteligentes de nuestro bello estado, es nuestra prioridad, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Vamos a construir Parlamentos Regionales en todo Michoacán, porque queremos paz y prosperidad para nuestras comunidades”.

El ombudsperson, Josué Mejía, reconoció la disposición del Congreso del Estado para sumar esfuerzos en la promoción de los derechos humanos, destacando la importancia de generar espacios de diálogo regional donde las y los michoacanos participen activamente en la construcción de soluciones desde lo local.

Xóchitl Ruiz refrendó que la defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, y que con la colaboración de instituciones y liderazgos comprometidos, “nos acercamos a un estado donde cada voz sea escuchada y donde cada ciudadano tenga pleno acceso a su dignidad y bienestar”.