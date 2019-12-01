Fortalecer la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, tarea permanente: Xóchitl Ruíz González

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.– En el marco del Día Internacional del Migrante, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, señaló que esta conmemoración representa una oportunidad fundamental para reconocer el valor, la aportación social, económica y cultural de millones de personas migrantes en el mundo, así como para visibilizar los desafíos que enfrentan diariamente.

La legisladora subrayó que Michoacán es una de las entidades con mayor intensidad migratoria del país, y recordó que se estima que más de 4.9 millones de michoacanas y michoacanos radican en los Estados Unidos, manteniendo un vínculo permanente con sus comunidades de origen.

Xóchitl Ruíz González advirtió que la migración sigue estando marcada por contextos de vulnerabilidad, particularmente ante los procesos de deportación y repatriación. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025, más de 7 mil migrantes michoacanos fueron deportados o repatriados, lo que hace indispensable reforzar los mecanismos de atención, acompañamiento y protección de sus derechos fundamentales.

En este sentido, enfatizó la importancia de que se implementen acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, organismos públicos, instituciones y sociedad civil, con el objetivo de garantizar el respeto pleno a los derechos humanos de las y los migrantes, tanto en tránsito como en retorno, así como de sus familias.

Finalmente, la diputada Xóchitl Ruíz González reiteró su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado una agenda legislativa con enfoque de derechos humanos, que coloque en el centro la dignidad de las personas migrantes y contribuya a construir políticas públicas más justas, solidarias y efectivas.