Fortalecer la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, tarea permanente: Xóchitl Ruíz González

Fortalecer la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, tarea permanente: Xóchitl Ruíz González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 18:38:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.– En el marco del Día Internacional del Migrante, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, señaló que esta conmemoración representa una oportunidad fundamental para reconocer el valor, la aportación social, económica y cultural de millones de personas migrantes en el mundo, así como para visibilizar los desafíos que enfrentan diariamente.

La legisladora subrayó que Michoacán es una de las entidades con mayor intensidad migratoria del país, y recordó que se estima que más de 4.9 millones de michoacanas y michoacanos radican en los Estados Unidos, manteniendo un vínculo permanente con sus comunidades de origen.

Xóchitl Ruíz González advirtió que la migración sigue estando marcada por contextos de vulnerabilidad, particularmente ante los procesos de deportación y repatriación. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025, más de 7 mil migrantes michoacanos fueron deportados o repatriados, lo que hace indispensable reforzar los mecanismos de atención, acompañamiento y protección de sus derechos fundamentales.

En este sentido, enfatizó la importancia de que se implementen acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, organismos públicos, instituciones y sociedad civil, con el objetivo de garantizar el respeto pleno a los derechos humanos de las y los migrantes, tanto en tránsito como en retorno, así como de sus familias.

Finalmente, la diputada Xóchitl Ruíz González reiteró su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado una agenda legislativa con enfoque de derechos humanos, que coloque en el centro la dignidad de las personas migrantes y contribuya a construir políticas públicas más justas, solidarias y efectivas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro
Arrancan operativo para blindar zonas bancarias en Michoacán
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC
Más información de la categoria
Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique
Comentarios