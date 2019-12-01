Fortalecen seguridad en municipios queretanos con “CuelgApp”

Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- El municipio de Querétaro firmó un convenio de colaboración con Corregidora, Huimilpan y Amealco para implementar la aplicación CuelgaApp como una estrategia de combate y prevención a los fraudes y extorsiones telefónicas.

La firma fue encabezada por el alcalde capitalino, Felifer Macías, quien subrayó que el objetivo es proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias queretanas mediante el uso de tecnología.

“Amigas y amigos, el convenio que hoy se acaba de firmar simboliza unidad, colaboración, y visión compartida para blindar a Querétaro contra la delincuencia. Los problemas de seguridad no respetan fronteras y por eso, las soluciones tampoco deben detenerlas. Ahora, con CuelgApp, tenemos un escudo tecnológico para proteger la tranquilidad y el patrimonio de nuestros municipios. Con esta herramienta ponemos a la innovación como aliada de la seguridad para prevenir que las familias sufran fraudes y extorsiones. CuelgApp también es un ejercicio de colaboración con la ciudadanía porque les permite ser vigilantes activos para cuidar a nuestra comunidad”, expresó Macías Olvera.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que la aplicación ya cuenta con más de 54 mil descargas y ha bloqueado poco más de cinco mil números reportados.

Actualmente, opera en San Juan del Río, Tequisquiapan, Colón y Pedro Escobedo, y se trabaja en su incorporación a municipios de Guanajuato como Celaya, Apaseo el Grande, Paseo del Alto, San Miguel de Allende y Comonfort.

Durante el evento, la titular de la Secretaría Técnica Estatal de las Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, destacó los beneficios de la herramienta.

“Acciones como la implementación de CuelgApp representan pasos firmes para reducir los intentos de extorsión telefónica, proteger el patrimonio de las personas y reforzar la confianza entre las instituciones. Y, pues, desde las mesas de paz y seguridad reiteramos nuestro compromiso de ser un puente de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. Estamos seguros de que la coordinación y el intercambio de información son claves para dar mejores resultados y construir entornos más seguros para nuestras comunidades”, señaló.

El alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, afirmó que la delincuencia no tiene límites territoriales, por lo que resaltó la importancia del trabajo coordinado entre municipios para salvaguardar a la ciudadanía.

En el evento estuvieron presentes los presidentes municipales de Amealco y Huimilpan, Óscar Pérez Martínez y Jairo Iván Morales Martínez, así como los titulares de Seguridad Pública de los municipios firmantes.