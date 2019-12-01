Fortalece SSC Querétaro coordinación en la XXXI Asamblea Nacional de Seguridad Pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 20:06:54
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, participó en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, donde autoridades federales, Fuerzas Armadas y representantes de las 32 entidades federativas revisaron acciones y estrategias en la materia.

Durante el evento, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reafirmó la colaboración e intercambio de información entre estados, se analizaron el diseño y evaluación de políticas públicas junto a los ejes de la Reforma a la Ley General de Seguridad Pública y se impulsó el fortalecimiento de las unidades de investigación, con el fin de seguir sumando a la paz en el país.

