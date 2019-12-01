Fortalece IMSS Michoacán estrategia Escucha Activa Piso por Piso en hospitales

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- En atención a la estrategia denominada Escucha Activa Piso por Piso en los hospitales, implementada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), autoridades del Instituto en Michoacán reforzarán el diagnóstico de prioridades en los centros hospitalarios de la entidad.

El titular en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, dialogó durante el turno nocturno el lunes, con trabajadoras y trabajadores de las diversas áreas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 83 Camelinas Morelia, en compañía de los integrantes del comité de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), representados por el secretario de Conflictos, Luis Arturo Gallegos Ortiz.

Desde las 21:00horas y hasta la medianoche, las autoridades delegacionales, sindicales y hospitalarias, dialogaron con trabajadoras y trabajadores de diversas áreas, tales como: ventanilla de sala de espera y Triage; Urgencias, primero y segundo contacto; médicos de medicina de urgencias, Hemodiálisis y residencias médicas, entre otras.

En las áreas supervisadas se habló de la detección y fortalecimiento de áreas de oportunidad, relacionadas con abasto de medicamentos e insumos, personal y la atención a la población derechohabiente.

Van-Dick Puga y Gallegos Ortiz coincidieron en la bilateralidad y los recorridos hospitalarios en los diversos turnos, matutino, vespertino, nocturno y de jornada acumulada, como la fórmula para escuchar los planteamientos de las personas trabajadoras del Instituto en la entidad y consensar acciones conjuntas que impulsen la mejora en los procesos, fortalezcan el clima laboral y eleven las condiciones de atención a la población derechohabiente.

Esta estrategia denominada Escucha activa en los hospitales se fortalece con los recorridos de supervisión de obras y acciones, así como de diálogo con autoridades hospitalarias y trabajadoras y trabajadores de los diversos centros hospitalarios, que de manera rutinaria realiza el titular delegacional.