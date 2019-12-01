Fortalece Expo Industrial y Comercial proveeduría queretana

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- En esta nueva época digital que estamos viviendo, la información es el nuevo gran reto del mundo, puesto que es muy fácil crear y desinformar, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González, al encabezar la ceremonia de inauguración de la Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025, sector al que reconoció por ser generadores de cadenas de valor y por quienes hoy, dijo, el estado se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional en inversión extranjera directa.

"En Querétaro siempre nos gusta competir y lo que más nos gusta es ganar. Y sabemos que, para ganar, se necesita una gran cantidad de esfuerzo de todos los días. Y este es un momento muy complicado para las y los empresarios, ante tanta información (…) Por eso, como empresarios, como empresarias, estemos muy atentos hacia dónde va esta nueva ola de la digitalización y sepamos manejarla y sepamos subirnos a esta nueva ola, pero a favor y de forma positiva, sobre todo para las siguientes generaciones”, convocó.

Durante la edición número 21 del encuentro más importante del Bajío y de todo el país, que se desarrolla del 3 al 5 de septiembre en el Querétaro Centro de Congresos, Kuri González, subrayó que ante los tiempos que vive México, donde las nuevas religiones son las inteligencias artificiales, en Querétaro los esfuerzos se focalizan en ser muy responsables ante la digitalización, por ello precisó se le apuesta a la ley y al uso consciente de las redes sociales.

“Creo que no hay nada mejor que vengan a ver cómo están las nuevas tendencias industriales, lo que está haciendo Querétaro en el tema industrial. Buscamos siempre trabajar y estar en punta de lanza a nivel de cualquier otro país para poder competir (…) Gracias al trabajo de las y los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos y de las cúpulas empresariales, hemos podido llevar a que Querétaro siga siendo en los primeros lugares en todo sentido”, manifestó.

Por medio de esta Expo, donde se tiene proyectada una derrama económica de tres mil 500 millones de pesos, entre los negocios potenciales de ambos pabellones, el mandatario estatal llamó al gremio empresarial a continuar trabajando por ese Querétaro que todas y todos queremos, buscar lo perfecto para llegar a lo posible y así seguir siendo el estado que siempre da buenas noticias para el país.

Al tomar la palabra, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que en este foro industrial que abarca un espacio de exhibición de seis mil 400 metros cuadrados, se vincula la oferta con la demanda, en el que las y los empresarios encontrarán opciones de negocio, una clara muestra, precisó, de cómo se hacen las cosas en Querétaro, en busca de que al empresariado chico, mediano y grande le vaya bien.

"Este Expo Encuentro Industrial y Comercial, pues, es la conjunción del talento de muchas personas. La Canacintra, que organiza el pabellón industrial. La Canaco, que organiza el pabellón comercial. El cluster Automotriz, que organiza el encuentro de negocios. La Secretaría del Trabajo, que organiza la Expo de Empleo, se están ofreciendo más de mil vacantes este viernes cinco de septiembre y obviamente la Secretaría de la Juventud, que organiza el pabellón tecnológico", indicó.

En su discurso, el funcionario estatal detalló que la cumbre de negocios cuenta con un piso de exhibición con más de 300 empresas líderes en la industria, se espera la asistencia de más de siete mil visitantes relacionados con el sector en un encuentro de negocios catalogado como B2B Industrial y Comercial con la participación de más de 60 empresas compradoras, incluye pabellón industrial, pabellón comercial, pabellón tecnológico y una expo empleo con 38 empresas y mil vacantes.

A nombre de los empresarios, el vicepresidente senior de Kellanova Global y presidente de Kellanova Latinoamérica, Víctor Marroquín Cade, se congratuló por participar en esta Expo Industrial y Comercial Querétaro 2025, un espacio que refleja, puntualizó, realmente lo que es el dinamismo, la visión y el compromiso con el crecimiento económico sostenible del estado de Querétaro. Agregó que, iniciativas como estas son fundamentales para fortalecer el tejido industrial y proyectar a Querétaro como un referente nacional, pero también internacional.

"Y por impulsar espacios como esta Expo Industrial, que fortalecen la competitividad del Estado y generan oportunidades reales para las familias queretanas. Gracias por su constante apoyo a Kellanova, su visión ha sido clave en nuestra decisión de seguir invirtiendo, expandiéndonos en Querétaro. Gracias también por crear las condiciones para que las empresas puedan encontrar aquí un espacio para crecer, innovar y sumar al desarrollo", concluyó.

Previo a la ceremonia de inauguración de la Expo, el mandatario estatal sostuvo un encuentro con empresarios, líderes de cámaras y clústeres, espacio propicio donde enalteció la suma de esfuerzos del sector con el gobierno estatal, aunado al gran talento de las y los queretanos que ha derivado, acentuó, en colocar a Querétaro como el sexto generador de empleos a nivel nacional. En este marco, los invitó a recorrer los pabellones de la Expo y a hacer encuentros de negocios, porque aquí en Querétaro, dijo, encontrarán innovación, talento y oportunidades para crecer juntos.