Fortalece Eric Gudiño relación con organizaciones de la sociedad civil en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Con el propósito de mantener cercanía, apertura y comunicación permanente con los diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, sostuvo un encuentro con integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Querétaro A.C. (FECAAQ), que preside Gerardo Pérez Alvarado.

Ahí, el funcionario estatal destacó que la dependencia a su cargo privilegia el diálogo y la política de puertas abiertas con esta y todas las organizaciones de la sociedad civil, con la intención de construir políticas públicas y que, en el caso dela FECAAQ, sea el canal para ir construyendo propuestas en beneficio de las y los queretanos.

"Es importante que esta Federación pueda estar cercana con Gobierno del Estado, me parece que ustedes todos los días atienden los temas importantes y creo que hay una gran disponibilidad de este grupo de profesionistas y por qué no, nosotros como Gobierno también aprovecharlo", afirmó.

Por esta razón, Gudiño Torres escuchó los diversos puntos de vista e inquietudes de las y los asistentes, con la finalidad de encontrar coincidencias, privilegiar el diálogo, conformar propuestas y comenzar un plan de trabajo conjunto que integre la función pública con su labor.

Durante su intervención, el presidente de la FECAAQ, Gerardo Pérez Alvarado, destacó que la visión de esta organización, integrada por 14 colegios y asociaciones de profesionistas, es fomentar el ejercicio profesional de la abogacía, promover la ética, la capacitación constante y la defensa de los valores públicos y sociales que garantizan el Estado de Derecho en la entidad.

"Nuestra visión es ser una Federación unida, propositiva, influyente en la vida jurídica y social de nuestro estado, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, incluyente y de paz. Los abogados organizados de Querétaro estamos convencidos de que el diálogo, la colaboración y el compromiso compartido con las instituciones son el camino para sumar al desarrollo de nuestro Estado; la Federación está lista para apostar su experiencia y conocimiento al servicio de la sociedad", aseguró.