Fortalece Brissa Arroyo lazos con la ciudadanía mediante su programa Ayudando en Serio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 18:46:44

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social y acortar la brecha de la desigualdad, la diputada local Brissa Arroyo, fortalece sus acciones por medio del programa Ayudando en Serio.

Aunado al quehacer de la agenda legislativa, la diputada local ha realizado diversas actividades como la entrega de productos para el mejoramiento del hogar a precios subsidiados.

Asimismo ha dado continuidad a labores altruistas como el compartir meriendas a algunos hospitales públicos, dotación de despensas a grupos de prevención y tratamiento de adicciones, cobijas a personas de escasos recursos económicos.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, enfatizó que durante esta época en que inician las fiestas decembrinas es importante llevar un mensaje de solidaridad,armonía y paz.

En ese sentido, Brissa Arroyo detalló que como parte de su agenda social se tiene programado una serie de posadas en diversas colonias y convivencias a inicios de año para recibir a los Reyes Magos.

Brissa Arroyo destacó la importancia de fortalecer nuestro entorno para avanzar a una sociedad más sólida y donde haya oportunidades para todas y todos.

“Aquí en las colonias, en el hospital, en el centro de ayuda para salir de las adicciones, en las comunidades, ahí vamos a estar, ahí vamos a escucharlos y desde abajo seguiremos construyendo una agenda legislativa ciudadana”, agregó Arroyo Martínez.

La Congresista agradeció a cada lideresa, liderazgos y representantes de las organizaciones civiles la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque, -afirmó-, “la mejor alianza será siempre con la ciudadanía”.