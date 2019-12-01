Fiscalía de Michoacán podría recibir incremento presupuestal del 15% el próximo año: Torres Piña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 12:25:13

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2025.- El próximo año, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) podría tener un incremento presupuestal del 15.31 por ciento con respecto a lo otorgado en 2025, apuntó su titular, Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, el Fiscal general del estado explicó que en 2025 recibieron un monto de mil 816 millones 830 mil 928 de pesos, mientras que lo incluido en el proyecto de egresos del estado presentado al Congreso del Estado por el Ejecutivo estatal, se contemplan mil 873 millones 420 mil 10 pesos, es decir, una diferencia de 256 millones 589 mil 82 pesos.

Este monto será de utilidad para la creación de 220 nuevas plazas de Policías de Investigación (PI), peritos y Ministerio Público (MP), pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) marca que en la entidad la plantilla debería llegar a los mil 700 personas.

Sin embargo la FGE cuenta únicamente con 850 personas en esta materia; recalcó que desde su llegada se han contratado 84 PI, además de 41 MP y peritos.

Torres Piña apuntó que con esta cifra se logrará aproximadamente 300 nuevas plazas, con lo que se tendrá mayor cobertura y mayor atención a la ciudadanía.

Agregó que de autorizarse el incremento antes mencionado, va a incremento salarial, contratación de más personal, equipamiento, certificaciones, acreditaciones del personal, así como recursos para la tecnología necesaria para hacer frente a las necesidades de la institución.