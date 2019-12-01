Firma Gobierno de la Gente y CUSMEX Memorando de Entendimiento para fortalecer integración económica con América del Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 16:49:56

León, Gto., 22 de noviembre del 2025.– El Gobierno de la Gente y el Consejo de Comercio Canadá–Estados Unidos–México (CUSMEX) firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de comercio, inversión, desarrollo de talento, innovación y fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

La administración de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, tiene el compromiso de tender puentes sólidos para impulsar a los diferentes actores económicos para un futuro más próspero y competitivo en el contexto global, facilitando la participación de las empresas locales en cadenas de valor trilaterales.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que con esta firma se institucionaliza una visión compartida basada en la cultura del esfuerzo, el trabajo duro y la resiliencia, valores que Guanajuato comparte con sus socios de América del Norte.

“Juntos podremos marcar estrategias conjuntas para promover la integración de Guanajuato con América del Norte, facilitando la participación de nuestras empresas en cadenas trilaterales, así como la formación de un capital humano altamente capacitado mediante la Universidad CUSMEX”, dijo.

El acuerdo busca promover la integración del estado con la región mediante estrategias conjuntas que posicionen a Guanajuato, líder en sectores como manufactura, automotriz-autopartes, aeroespacial y logística, como un socio estratégico fundamental.

Un pilar central de esta colaboración será la formación de capital humano altamente capacitado a través de la Universidad CUSMEX para complementar los programas estatales como Capacitación en el Extranjero y Microcredenciales, formando talento listo para enfrentar los desafíos globales.

Guanajuato ha demostrado su capacidad para integrarse a las cadenas productivas de Norteamérica, atrayendo 15 proyectos de inversión canadiense por 782 millones de dólares y 94 proyectos estadounidenses con una inversión superior a los 5 mil 300 millones de dólares, que en conjunto generan oportunidades para miles de familias guanajuatenses.

Este Memorando de Entendimiento es el inicio de una cooperación profunda y duradera que fortalecerá los lazos económicos, culturales y sociales, reafirmando a Guanajuato como la plataforma ideal para la internacionalización, la generación de empleos de calidad y la innovación.