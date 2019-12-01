Fin a la cultura del endeudamiento en Michoacán; Bedolla celebra aprobación de reforma constitucional

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- “Michoacán no se endeudará más; venimos a dar soluciones y no a dejar deuda”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras celebrar que el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que presentó en diciembre del año pasado para prohibir la contratación de deuda pública de largo plazo, una medida que blinda las finanzas estatales para las próximas generaciones.

El dictamen con proyecto de decreto fue avalado en lo general y en lo particular por las y los legisladores locales durante la segunda sesión ordinaria de este jueves, para adicionar dos últimos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.



Explicó que ahora, con la reforma constitucional, la contratación de deuda pública por parte del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizarse bajo los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, y que no podrá exceder la duración de la administración estatal en curso.



“A partir de hoy, ninguna administración podrá heredar compromisos financieros que hipotequen el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes; los recursos del pueblo ahora se quedan en el pueblo para construir obras y programas, no para pagar intereses de deudas irresponsables”, afirmó.

Ramírez Bedolla informó que durante su administración se ha demostrado que se puede gobernar con responsabilidad al realizar obras de infraestructura en todo el estado sin necesidad de contratar deuda pública, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos, gracias al manejo responsable de las finanzas.

Subrayó que este paso representa el fin de un modelo económico basado en el endeudamiento irresponsable y garantiza que los recursos del pueblo se destinen directamente a obras, acciones y programas sociales, consolidando así una administración bajo los principios de honestidad, transparencia y disciplina financiera, mismos que hoy distinguen al estado.