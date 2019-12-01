FGE impulsa el emprendimiento y la autonomía económica de mujeres en Morelia

FGE impulsa el emprendimiento y la autonomía económica de mujeres en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 17:02:25
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Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), promovió la participación de cinco usuarias emprendedoras en el Segundo Festival Agua de Té, realizado en Plaza Morelia como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres.

Sobre el particular se informó que dicho encuentro representó una oportunidad para que las participantes dieran a conocer sus productos, ampliarán sus posibilidades de comercialización y generaran nuevas oportunidades de ingresos, como parte de su proceso de fortalecimiento personal y económico.

Al respecto, Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez, Directora de Empoderamiento del CJIM, agradeció la apertura de espacios que permiten visibilizar el talento, esfuerzo y dedicación de las mujeres, quienes mediante el emprendimiento buscan construir mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.

La participación en este tipo de actividades forma parte de las acciones de acompañamiento que impulsa el CJIM, orientadas a proporcionar herramientas y oportunidades que contribuyan a fortalecer la confianza, independencia económica y capacidad de decisión de las mujeres.

Asimismo, estas iniciativas reconocen que la construcción de una vida libre de violencia también implica generar condiciones para que las mujeres desarrollen sus habilidades, accedan a oportunidades productivas y fortalezcan su autonomía.

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