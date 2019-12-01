Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 20:12:34

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la celebración del primer aniversario de la macroglorieta de Villas del Pedregal, espacio público que fue inaugurado hace un año con una inversión de 20 millones de pesos, de recursos 100 por ciento estatales.

La obra, que comprende una superficie de 13 mil 250 metros cuadrados, fue concebida para recuperar un espacio público al poniente de Morelia y ofrecer a las familias de la zona instalaciones deportivas, recreativas y de convivencia.

La macroglorieta cuenta con cancha de futbol 7, juegos infantiles, gimnasio, foro al aire libre, mesas de ajedrez y circuitos de calistenia, además de guías podotáctiles y luminarias solares, infraestructura que beneficia a una población estimada de 25 mil habitantes.

Explicó que la recuperación de este espacio forma parte de las intervenciones de infraestructura realizadas en Villas del Pedregal, junto con obras como el Paso Catrinas, el plantel del Icatmi y la avenida del Molcajete, que conecta con la tenencia de San Nicolás Obispo.

Con este primer aniversario, la macroglorieta recuerda el objetivo de contar con espacios públicos accesibles que favorezcan la recreación, el deporte y la convivencia de las familias de Morelia.

Asistieron al evento la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma; la directora del Centro estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Olivia Chávez Guzmán; el representante de Villas del Pedregal, José Olivo Moreno; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini y la diputada local, Julieta Pedraza Huerta.