Felifer Macías trabaja en conjunto con el Gobierno federal para la protección del Parque de los Alcanfores en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:57:32

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, aseguró que su administración trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal y federal para garantizar la protección del Parque de los Alcanfores, considerado uno de los principales pulmones de la ciudad.

Explicó que, tras el estudio emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el que se determinó que no era viable instalar una estación en esta zona, el municipio mantiene comunicación constante con la dependencia federal para dar seguimiento puntual a los permisos relacionados con la obra y sus posibles afectaciones medioambientales.

“Estamos justamente trabajando en ese blindaje y hemos estado siempre en comunicación con la Semarnat para que cualquier construcción se realice con los permisos correspondientes”.

Esto, luego de que el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que buscará declarar

Los Alcanfores como zona natural protegida ante la preocupación por el impacto ambiental y vial que generará la estación rápida del tren México-Querétaro.

Macías Olvera recordó que desde el año pasado el municipio y el estado enviaron dictámenes técnicos con análisis de pros y contras sobre las distintas ubicaciones propuestas, incluyendo observaciones medioambientales.

“Nuestra estrategia de blindaje de los Alcanfores y del medio ambiente es fundamental. La ejecución de la obra corresponde al Gobierno Federal, pero nosotros hemos dejado claro que lo que nos interesa es la protección de la calidad de vida de la gente”.

Destacó que, en caso de retiro de árboles, la Federación deberá realizar las compensaciones ambientales correspondientes, además de las inversiones que el municipio y el estado aporten en este rubro.

“Blindaje total frente a cualquier afectación medioambiental. Si hay retiro de árboles, tiene que haber compensación, como ya está firme en los acuerdos”.

En cuanto a la protección del patrimonio histórico, Macías informó que existe coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la salvaguarda de los monumentos que pudieran verse afectados.

“Estamos en comunicación con el INAH para la protección de nuestros monumentos históricos. Son autorizaciones que la Federación debe tramitar, y nosotros acompañamos y vigilamos de manera responsable”.

Aclaró que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de permisos específicos por parte de la Federación, aunque reconoció que durante el proceso de ejecución de la obra sí deberán tramitarse diversos permisos ante el municipio y el estado.

“Un proyecto de gran calado debe servir a la gente, pero al mismo tiempo ejecutarse en orden y con respeto a los reglamentos”.