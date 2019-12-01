Felifer Macías destaca cercanía de su Gobierno y el Gobierno estatal con la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:47:31

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, destacó el compromiso de su administración por mantener una relación directa con la ciudadanía a través de las Jornadas Contigo en donde se da atención personalizada en conjunto con el gobernador Mauricio Kuri González.

Subrayó que estas actividades forman parte de una agenda de cercanía que busca resolver trámites de manera ágil y atender las principales demandas de la población en los espacios públicos.

“Hoy somos una administración cercana que está en la calle todos los días. El hecho de que la gente pueda venir a resolver sus trámites de manera rápida es muestra de gobiernos responsables, tanto el del gobernador Kuri como el nuestro”.

Durante estas jornadas, el alcalde reconoció que las solicitudes más recurrentes de los ciudadanos se centran en el mantenimiento de la ciudad y los servicios públicos, además de la necesidad de fortalecer la infraestructura.

Por ello, adelantó que el próximo año se destinará una inversión significativa en drenajes, uno de los temas prioritarios para la capital.

Asimismo, reiteró que la seguridad seguirá siendo la carta de presentación de su gobierno, al ser uno de los aspectos que más preocupan a la población.

“Yo diría que estos dos temas, servicios públicos y seguridad, son los que más le interesan a los ciudadanos”.

Informó que ya se encuentra en proceso de análisis y elaboración del presupuesto municipal para el próximo año, el cual será aprobado en las próximas semanas.

“Estamos trabajando con el equipo y las secretarías para poder aprobarlo prácticamente en menos de un mes”.