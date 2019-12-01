Facilita tus compras del Buen Fin; el teleférico de Uruapan te dice qué objetos pueden ingresar

Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Para facilitar los traslados en el teleférico de Uruapan durante este Buen Fin, el cual ya registra un incremento del 10 por ciento en usuarios debido a la gratuidad vigente hasta el 18 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) informa cuáles artículos pueden ingresarse a las cabinas y cuáles no están permitidos por sus dimensiones o peso.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que las personas podrán abordar con paquetes de volumen moderado como cajas y bolsas medianas que contengan ropa, accesorios y otros artículos de compra. Para dimensionar las medidas, indicó que se colocaron en las estaciones indicaciones con el promedio de tamaño y peso recomendado.

Señaló que es importante considerar que las cabinas del sistema se mantienen en movimiento y no se detienen en las estaciones para permitir el abordaje de artículos voluminosos, por lo que no se permite transportar objetos pesados o de grandes dimensiones, como colchones, lavadoras, televisiones o roperos, ya que pueden dificultar el acceso y el traslado de las personas.

La secretaria destacó que durante el Buen Fin se reforzará el número de personal del teleférico para orientar a las y los usuarios, revisar los paquetes y brindar apoyo al momento de abordar, a fin de que sus viajes se realicen de manera ordenada y segura.

Finalmente, la funcionaria estatal invitó a la población a tomar en cuenta estas recomendaciones antes de trasladarse con sus compras y a aprovechar el horario extendido del teleférico, el cual operará hasta la 01:00 horas durante viernes, sábado y domingo como una alternativa de movilidad para ahorrar tiempo y facilitar sus recorridos en esta temporada comercial.