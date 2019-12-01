Fabiola Alanís rinde cuentas con honestidad y resultados: la transformación avanza en Michoacán con voz y rostro de mujer

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.– Con un mensaje de unidad, gratitud y compromiso, la diputada Fabiola Alanís cierra la difusión de su Primer Informe Legislativo, destacando que en Michoacán la transformación avanza con voz y rostro de mujer y con la convicción de que la honestidad sí cumple.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la aprobación de reformas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que fortalecen el Humanismo Mexicano y consolidan la Cuarta Transformación.

Entre ellas, destacan las iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la prevención de la violencia y el acceso a la salud; así como acciones legislativas para el fortalecimiento de los pueblos originarios, la justicia social y el bienestar de las familias michoacanas.

Reiteró Fabiola Alanís que este año seguirá con el trabajo parlamentario, siempre cercano a la gente, con transparencia y rendición de cuentas: “Este primer año en el Congreso ha sido de resultados. Le hemos cumplido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a Michoacán y al pueblo de México. Cada logro ha sido posible gracias al respaldo de la bancada de Morena y de nuestras y nuestros aliados, así como al acompañamiento del pueblo que confía en este movimiento de transformación”, señaló.

La exfuncionaria federal agradeció de manera especial a quienes se sumaron a la presentación de su informe: presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales y locales, exgobernadores, al gobernador y a los liderazgos de Morena que, con su presencia, refrendaron la fuerza y unidad del movimiento transformador en Michoacán.

“Este informe es también un compromiso renovado: seguiremos legislando con honestidad, responsabilidad y sensibilidad social, porque la transformación es real y avanza en cada rincón de Michoacán” , afirmó la también presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.

La diputada reiteró que su labor continuará guiada por los principios de la Cuarta Transformación y con la certeza de que Michoacán se fortalece con la participación de las mujeres, de los pueblos y de la ciudadanía organizada: “En Michoacán la transformación tiene voz y rostro de mujer. Seguiremos avanzando, porque la honestidad que cumple es la que le responde al pueblo con hechos y resultados”, concluyó.