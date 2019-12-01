Fabiola Alanís reconoce inversión histórica en educación, clave para la transformación de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.– La diputada local Fabiola Alanís destacó que la inversión federal en infraestructura educativa marca un antes y un después para el desarrollo de Michoacán, al consolidar una política que atiende de fondo las causas sociales a través de la educación.



Fabiola Alanís subrayó que, en el marco del proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha logrado una inversión acumulada superior a 341 mil millones de pesos en infraestructura educativa entre 2018 y 2026, superando lo destinado durante el periodo neoliberal en menos de la mitad del tiempo .



“Hoy la educación es prioridad nacional y se refleja en el presupuesto. Esta inversión no solo construye escuelas, construye oportunidades para miles de jóvenes michoacanos”, afirmó.



La legisladora resaltó que este impulso forma parte de una visión integral que busca garantizar el acceso a la educación media superior y superior, con la creación de nuevos espacios y mejores condiciones de aprendizaje.



“Estamos viendo cómo la transformación se traduce en aulas, en infraestructura y en oportunidades reales para las nuevas generaciones”, puntualizó.