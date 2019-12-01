Fabiola Alanís reafirma en Zacapu y Pátzcuaro compromiso con mujeres, personas mayores y juventudes

Zacapu, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.– Como parte de su agenda territorial del fin de semana, la diputada local Fabiola Alanís sostuvo actividades en los municipios de Zacapu y Pátzcuaro, donde refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano al pueblo, escuchando necesidades y acompañando las causas sociales que impulsan el bienestar comunitario.



El sábado, la legisladora visitó la comunidad de Los Llanos, en Zacapu, donde dialogó con mujeres de la región sobre la importancia de reconocer el trabajo no remunerado que históricamente han realizado desde sus hogares y comunidades.



En ese marco, destacó los alcances del programa Mujeres Bienestar, subrayando que representa un paso histórico en el reconocimiento económico y social a las labores de cuidado.



“Durante muchos años el trabajo de las mujeres en el hogar fue invisible para el Estado. Hoy estamos corrigiendo esa deuda histórica con programas que reconocen su esfuerzo y que fortalecen su autonomía”, expresó.



Asimismo, invitó a las asistentes a mantenerse atentas a las fechas de inscripción del programa y a acompañar a personas adultas mayores en su registro a la pensión para el bienestar de 65 años en adelante.



“Los programas sociales son derechos del pueblo, y nuestra tarea es que lleguen a cada hogar. Nadie debe quedarse fuera por falta de información o acompañamiento”, enfatizó.



El domingo, Fabiola Alanís participó en la Asamblea de Morena en Pátzcuaro, donde militantes y simpatizantes se acercaron para plantearle diversas necesidades comunitarias, además de extenderle invitaciones para visitar otras localidades del municipio.



“Escuchar al pueblo no es un acto protocolario, es la base de nuestro movimiento. Aquí venimos a recoger la voz de la gente y a convertirla en gestión, en políticas públicas y en soluciones reales”, afirmó.



Posteriormente, la diputada asistió al Partido de las Leyendas del Atlético Morelia, realizado en la comunidad de Cuanajo, donde veteranos del club se enfrentaron a equipos juveniles locales.



En el evento deportivo, Fabiola Alanís dio la patada inaugural y reconoció el esfuerzo de niñas, niños y jóvenes que practican deporte como una herramienta de formación y reconstrucción del tejido social.



“Las y los jóvenes que están en las canchas están del lado correcto de la historia: el deporte forma disciplina, valores y comunidad. Es también una ruta para la paz”, señaló.



De igual forma, hizo un llamado a madres y padres de familia para impulsar la participación de sus hijas e hijos en actividades deportivas.



“Llevar a sus hijas e hijos al deporte es apostar por su futuro y por el bienestar de toda la comunidad. Donde hay deporte, hay esperanza, hay organización y hay vida comunitaria”, concluyó.



Con estas actividades, Fabiola Alanís reiteró su convicción de seguir caminando el territorio, fortaleciendo la organización social y acompañando de cerca las causas del pueblo michoacano.