Fabiola Alanís: Presupuesto 2026 impulsará el Plan Nacional Municipalista de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- En el análisis del Presupuesto 2026 que realiza el Congreso del Estado de Michoacán, se deberá atender al Plan Nacional Municipalista impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es fortalecer a los gobiernos locales y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio, afirmó la diputada de Morena, Fabiola Alanís.

Señaló que, como líder de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, buscará que las y los legisladores trabajen coordinadamente para asegurar recursos suficientes para obra pública, seguridad local, infraestructura básica, agua potable, alumbrado, gestión de residuos y mantenimiento urbano, especialmente en municipios con rezago histórico, atendiendo la propuesta del poder Ejecutivo.

Fabiola Alanís subrayó que el fortalecimiento municipal es clave para avanzar en bienestar, paz y desarrollo, por lo que el Congreso deberá actuar como un aliado de los ayuntamientos, acompañando sus necesidades y promoviendo que cada peso asignado se traduzca en beneficios reales para la población.

“El municipio es la primera puerta del Estado; por eso debemos garantizar que esté fuerte, cercano y con capacidad para atender a su gente”, concluyó Fabiola Alanís.