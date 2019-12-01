Fabiola Alanís: Michoacán, con la cifra más baja de homicidios en una década

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- El fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha beneficiado a Michoacán con la reducción de la incidencia de delitos de alto impacto, y las cifras de 2025 confirman que fue el año con menos homicidios dolosos de la última década, señaló la diputada Fabiola Alanís.

Desde el cambio de la estrategia de seguridad iniciada con Andrés Manuel López Obrador, a la que se sumaron los esfuerzos del gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán comenzó en 2022 con una reducción significativa de los homicidios, refirió la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado.

Aunque aún hay mucho trabajo para seguir disminuyendo la incidencia de este delito, con las cifras de enero a noviembre de 2025, “se confirma que Michoacán tiene los niveles más bajos de homicidios desde 2015 y que la atención a las causas y la justicia son las mejores vías para recuperar la paz en nuestro estado”, apuntó Fabiola Alanís.

Entre 2021 y 2025 la cantidad de víctimas de homicidio dolosos en Michoacán se redujo 52 por ciento, y tan solo en el último año, con la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reducción fue del 13 por ciento, destacó Fabiola Alanís.

Los desafíos en materia de seguridad siguen presentes en el estado, reconoció la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, sin embargo, se ha demostrado que la estrategia de los gobiernos de la Cuarta Transformación cuenta con los elementos necesarios para construir la paz, entre los que Fabiola Alanís destacó el fortalecimiento policial, el mayor uso de la inteligencia, la mejor coordinación y la atención a las causas para mejorar el bienestar de la gente.

“Luego de las estrategias fallidas de Calderón y Peña Nieto, con los gobiernos de la Cuarta Transformación y con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia finalmente estamos logrando revertir el problema de seguridad que afectó a Michoacán durante varias décadas”, afirmó Fabiola Alanís.