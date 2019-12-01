Fabiola Alanís: La unidad se construye caminando con el pueblo

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- La fortaleza de Morena sigue estando en el pueblo organizado y en el trabajo permanente en el territorio, afirmó Fabiola Alanís, al destacar que durante las últimas semanas se ha intensificado la presencia del movimiento en municipios de las distintas regiones de Michoacán mediante brigadas informativas, asambleas ciudadanas y encuentros con militantes y simpatizantes.

La morenista señaló que la organización territorial ha permitido fortalecer la Defensa de la Transformación y la Soberanía, ampliar el diálogo directo con la ciudadanía y difundir los resultados que los gobiernos de la Cuarta Transformación han construido en materia de bienestar, educación, salud, infraestructura y seguridad.

“Morena nació caminando las calles, escuchando a la gente y organizando al pueblo. Esa esencia sigue siendo nuestra mayor fortaleza y la base para consolidar el Segundo Piso de la Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

Fabiola Alanís recordó que el trabajo desarrollado en municipios de la Meseta Purépecha, Tierra Caliente, la Costa, el Bajío, el Oriente y la región Lacustre responde a una estrategia permanente de cercanía con la población, donde el diálogo casa por casa permite informar, escuchar y construir soluciones junto con las comunidades.

Subrayó que la defensa de la soberanía nacional también se fortalece desde el ámbito local, mediante una ciudadanía informada, organizada y consciente de los avances alcanzados en los últimos años, así como de los retos que aún enfrenta el país.

En ese sentido, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la dirigencia nacional de Morena, al considerar que la unidad interna será determinante para consolidar los cambios impulsados por el movimiento y mantener la confianza ciudadana.

“La Transformación se construye todos los días en el territorio. Ahí es donde Morena refrenda su compromiso con el pueblo, escucha sus necesidades y fortalece la organización que ha permitido avanzar en la ampliación de derechos y en la construcción de un país más justo”, sostuvo.

Finalmente, Fabiola Alanís reafirmó que continuará recorriendo Michoacán para mantener un contacto permanente con las y los ciudadanos, convencida de que la cercanía con la gente, la unidad del movimiento y la organización territorial seguirán siendo la mayor fortaleza de Morena y la mejor forma de defender la soberanía nacional y dar continuidad a la Cuarta Transformación.