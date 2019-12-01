Fabiola Alanís desestima alerta de viaje a Michoacán emitida por Trump

Morelia, Mich., a 14 de agosto de 2025.- La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, desestimó la reciente alerta de viaje emitida por el gobierno de Donald Trump hacia Michoacán, asegurando que es parte de una retórica discriminatoria y sesgada del mandatario estadounidense que no considera los esfuerzos y resultados que se tienen en la entidad.

“Hoy los datos oficiales muestran que Michoacán ha salido del top 5 de entidades con más homicidios dolosos y que los delitos de mayor impacto se han reducido de forma sostenida. Esto es resultado de una estrategia de seguridad coordinada, frontal e inteligente, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno estatal”, afirmó Alanís.

La legisladora de Morena señaló que, a pesar de las declaraciones del presidente Trump y parte de su gabinete de seguridad, existe un clima de cooperación creciente con el gobierno de Estados Unidos, reflejado en la deportación de capos y delincuentes de alto perfil, siempre con respeto a la soberanía nacional y sin injerencias indebidas.

“Michoacán no es el que pintan en las alertas ajenas a nuestra realidad; es un estado que trabaja por la paz y la seguridad de su gente, con operativos, inteligencia y resultados. Reconocemos que aún hay retos, pero también hay un compromiso inquebrantable de recuperar la tranquilidad en cada municipio”, enfatizó.

Finalmente, la Doctora en Ciencias Sociales refrendó que desde el Congreso de Michoacán continuará impulsando reformas y acciones legislativas que fortalezcan las instituciones de seguridad, prioricen la prevención y pongan por delante la vida y la integridad de las y los michoacanos.