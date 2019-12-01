Corregidora, Querétaro, a 23 de noviembre 2026.- El traslado del vivero municipal a un nuevo predio en la colonia Santa Bárbara, a un lado del río El Pueblito, marca el inicio de una etapa de adecuaciones operativas en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, informó su titular, Carlos Jiménez Rodríguez.

Precisó que el cambio desde las antiguas instalaciones hacia el nuevo espacio concluyó hace dos meses, luego de que se resolviera la entrega del predio, propiedad municipal que continuaba en posesión de su anterior ocupante.

Añadió que el traslado y las adecuaciones en el sitio se realizan con mano de obra y materiales de la propia secretaría, sin reportar por ahora un monto adicional de inversión, mientras el área de mantenimiento trabaja en habilitar espacios para reproducir suculentas, árboles y otras especies ornamentales.

Explicó que alrededor de 2 mil 500 nochebuenas que se instalarán en puntos principales del municipio serán adquiridas a través de la Secretaría de Administración, encargada de los procesos de compra y presupuesto, ya que el vivero municipal aún no cuenta con la capacidad para reproducir esta especie ornamental. Detalló que apenas cerca del 15 por ciento de las plantas del año pasado logró reciclarse y florear para reutilizarse.

Señaló que la recolección domiciliaria en Corregidora ronda habitualmente las 170 toneladas diarias, pero a partir de las celebraciones del 12 de diciembre y del periodo vacacional aumenta entre 30 y 35 por ciento rebasando las 200 toneladas por día. Indicó que las áreas de recolección, parques y jardines y mantenimiento operarán con normalidad durante la temporada, con un posible descanso en la recolección el 1 de enero, por confirmar, y que la disposición final de los residuos se realiza mediante contrato con la empresa Veolia (en el sitio de El Montonal), tras pasar de un primer contrato vigente hasta el 30 de octubre a un segundo acuerdo iniciado el 1 de noviembre hasta el término de la administración.

“La recuperación del predio en Santa Bárbara permite concentrar labores de mantenimiento y reproducción vegetal en un espacio más acorde a las necesidades operativas de la dependencia”.

Reconoció que, tanto en las fiestas decembrinas como en las celebraciones de febrero en El Pueblito, la generación de residuos domésticos y la afluencia en plazas y vialidades exigen mantener activos los operativos diarios de atención urbana.