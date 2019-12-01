Estoy convencido de que Acción Nacional va a ganar en 2027: Felifer Macías

Estoy convencido de que Acción Nacional va a ganar en 2027: Felifer Macías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 22:49:34
Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- En el marco de la reciente Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, expresó su plena confianza en que el partido obtendrá la victoria en las elecciones de 2027, respaldado por el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

“Estoy convencido de que Acción Nacional va a ganar en 2027. Hoy todos están haciendo el trabajo que les corresponde”.

Esto, luego de que la dirigente nacional del Partido de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reconoció que Querétaro permanecería bajo gobierno panista en 2027, según las proyecciones más recientes rumbo al próximo proceso electoral.

Destacó la cercanía de los gobiernos municipales con la ciudadanía, así como el desempeño de legisladores y líderes públicos.

Señaló que la unidad y el compromiso institucional son factores clave para consolidar el proyecto político del PAN. Incluso mencionó que hasta la presidenta de Morena habría reconocido el posicionamiento del partido rumbo a los próximos comicios.

Más allá del panorama electoral, enfatizó que la prioridad actual es trabajar y entregar resultados. “Hoy estamos concentrados en la cancha, en el trabajo. Todo lo demás pasa a segundo término. Lo único que nos interesa es mejorar las condiciones de vida de la gente”.

Desde el ámbito municipal, aseguró que se continúa trabajando para garantizar servicios públicos eficientes y políticas que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

