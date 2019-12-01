Este lunes se reanudan clases en la región Sierra-Costa de Michoacán: SEE

Este lunes se reanudan clases en la región Sierra-Costa de Michoacán: SEE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 14:24:40
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Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Patricia Flores Anguiano, informó que mañana, lunes 28 de septiembre, se reanudarán de manera presencial las actividades escolares en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Arteaga y Tumbiscatío, luego de haberse suspendido las clases como parte de las medidas preventivas implementadas ante el paso del huracán Polo. 

La funcionaria precisó que el regreso a las aulas incluye a las comunidades educativas de todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, tanto de instituciones públicas como particulares. 

Destacó que la reanudación de las actividades laborales y educativas en los planteles se realiza con el objetivo de dar continuidad al servicio en la región, una vez superadas las condiciones que llevaron a establecer la suspensión preventiva. 

Asimismo, exhortó a madres y padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y personal educativo a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y a los canales oficiales de comunicación ante cualquier actualización relacionada con las condiciones meteorológicas. 

La SEE refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la educación y de mantener una coordinación permanente con las autoridades correspondientes para salvaguardar el bienestar de las comunidades educativas.

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