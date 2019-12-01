Este domingo cierra convocatoria de Morena a coordinadores municipales: Jesús Mora

Este domingo cierra convocatoria de Morena a coordinadores municipales: Jesús Mora
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 13:09:00
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Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2026.- La convocatoria de Morena para el registro de aspirantes a coordinaciones municipales cierra este domingo 18 de octubre, informó Jesús Mora González, dirigente estatal del partido, quien precisó que la selección de los perfiles se realizará mediante encuestas igual que el resto de designaciones de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el líder estatal de Morena explicó que, una vez cerrado el registro, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los expedientes de las personas inscritas y posteriormente se darán a conocer los resultados del proceso, los cuales, aseguró, serán públicos, igual que ocurrió con el proceso de coordinaciones estatales.

Señaló que la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir, a través de las encuestas, a quienes representarán al movimiento en los municipios, tanto hombres como mujeres con trayectoria y capacidad para asumir la responsabilidad.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que la dirigencia estatal respaldará a quienes resulten designados como coordinadores municipales, incluido el perfil que encabece los trabajos en Morelia, con el propósito de fortalecer la organización de Morena en Michoacán.

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