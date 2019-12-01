Espera Eric Gudiño solución de conflicto en Peñamiller

Peñamiller, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres expresó que el conflicto registrado en el municipio de Peñamiller pueda resolverse mediante el diálogo entre las partes involucradas.

Mencionó que, aunque se trata de un asunto interno del ayuntamiento, la administración estatal ha mantenido comunicación con actores políticos y autoridades de Peñamiller para propiciar condiciones de entendimiento que permitan superar las diferencias existentes.

“Primero comentar que es un tema totalmente municipal, nosotros como gobierno del Estado somos respetuosos de su propia autonomía; sin embargo, también como parte del gobierno y de una buena comunicación con el municipio de Peñamiller, hoy estamos generando las condiciones para que se puedan sentar a dialogar, respetando, insisto, su propia autonomía municipal”, dijo.

Consideró que son preocupantes los señalamientos realizados por actores políticos que plantean la destitución de la presidenta municipal Ana Karen Jiménez Guillén, al advertir que no corresponde a sus funciones promover ese tipo de acciones, por lo que llamó a privilegiar la vía institucional y el entendimiento.

En ese sentido, indicó que ya sostuvo comunicación tanto con legisladores como con la alcaldesa, y confió en que sus expectativas se concreten en acuerdos que permitan la continuidad del trabajo gubernamental en beneficio de la población.

“Espero que hoy se generen las condiciones para que puedan hablar y sobre todo puedan dirimir las diferencias que existen en criterios y puedan seguir trabajando; hoy el municipio de Peñamiller sigue trabajando, sigue haciendo lo que le corresponde y nosotros seremos esta parte conciliadores siempre, insisto, por medio de la razón y por medio del diálogo”.

Recordó que la principal inconformidad está relacionada con la situación administrativa de una delegada, tema que se atiende conforme a los procedimientos correspondientes, mientras concertadores de la Subsecretaría de Desarrollo Político permanecen en la zona para acompañar las negociaciones.