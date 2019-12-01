"Es momento de abandonar la escudería": Eduardo Díaz Antón renuncia al PT

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 13:56:32

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Eduardo Díaz Antón, ex Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Michoacán, dejó al PT, por lo que llamó "congruencia ideológica".

En rueda de prensa, manifestó que desde hace poco más de 6 meses presentó ante el instituto político que representó, su renuncia. Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, se negó a dar detalles sobre las inconformidades que lo llevaron a tomar la decisión, de incluso dejar la política por el momento.

"Mi renuncia atiende precisamente a una deliberación y muchas circunstancias que han derivado en tomar esta decisión de separarme del encargo y permítanme ponerlo en términos deportivos: en la Fórmula 1 se debe saber cuándo abandonar la escudería en donde las cosas ya no funcionan... Y en el instituto político donde yo participaba, las cosas ya no estaban funcionando igual conmigo y me asumo también en esas circunstancias, pero no funcionaban tampoco en mis alrededores", comentó Díaz Antón.

Calificó de histórica su renuncia como representante estatal del PT en la entidad, agregó que no le interesa hablar mal de dicho partido y descartó afiliarse a algún otro instituto político de izquierda.

El ex Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, dijo que concluyó su relación en buenos términos con el legislador federal, Reginaldo Sandoval.