Ernesto Núñez destaca iniciativa para fortalecer la protección de testigos en su Segundo Informe Legislativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 11:19:05

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.– En el marco de su Segundo Informe Legislativo, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, destacó la iniciativa que presentó para fortalecer la protección de testigos en procesos penales, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a quienes colaboran con las autoridades en el esclarecimiento de delitos.

El legislador michoacano señaló que garantizar la seguridad de las personas que aportan información relevante en una investigación es fundamental para fortalecer el acceso a la justicia y evitar que el miedo a posibles represalias impida su participación.

La propuesta, presentada en febrero de 2026, plantea fortalecer los mecanismos legales para resguardar la identidad de testigos durante los procedimientos penales, sin vulnerar el derecho a la defensa ni las garantías del debido proceso.

Núñez Aguilar subrayó que uno de los principales retos en materia de justicia es generar condiciones para que las personas puedan denunciar y colaborar con las investigaciones sin poner en riesgo su integridad o la de sus familias.

En ese sentido, destacó la importancia de impulsar reformas que contribuyan a combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Como parte del balance de su Segundo Informe Legislativo, el diputado federal reiteró que su agenda parlamentaria contempla propuestas relacionadas con la seguridad, la protección de los derechos de las personas y el fortalecimiento del marco jurídico nacional.

Finalmente, Ernesto Núñez sostuvo que continuará impulsando iniciativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía michoacana, particularmente aquellas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el acceso a la justicia.

“La protección de quienes colaboran con la justicia debe ser una prioridad para construir instituciones más seguras y confiables”, es el principio que sustenta la propuesta legislativa.