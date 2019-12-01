Ernestina Godoy reconoce labor del personal de la FGR durante visita a Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:28:43

Ensenada, Baja California, 3 de febrero del 2026.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, realizó una visita de trabajo a Baja California con el propósito de conocer de primera mano al personal y las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Durante su recorrido, acudió a la sede de la Fiscalía Federal en Tijuana, así como a las subsedes ubicadas en Ensenada y Mexicali, donde destacó el compromiso y el esfuerzo diario del personal en el cumplimiento de sus funciones.

Godoy Ramos subrayó que el trabajo que realiza el personal de la FGR implica grandes retos, pero aseguró que cuentan con el respaldo institucional para desempeñar su labor de manera coordinada y efectiva. Asimismo, escuchó las inquietudes y necesidades del personal, a quienes exhortó a mantener el compromiso y la dedicación en favor de los objetivos de la institución.

La fiscal general resaltó la importancia de fortalecer la comunicación interna y generar sinergias que permitan ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Como parte de la agenda, sostuvo reuniones con autoridades municipales, estatales y federales, así como con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

Durante las actividades estuvo acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Richard Urbina Vega, de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; Victorino Porcayo Domínguez, fiscal federal en Baja California; además de Teófila González Lozada, fiscal en jefe en Ensenada, y Andrea Guzmán Leyva, fiscal en jefe en Mexicali.