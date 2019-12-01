Eréndira Castellanos, la mujer altruista que buscará la presidencia de Zamora por el PAN

Zamora, Michoacán, a 16 de octubre 2026.– Con una trayectoria de 15 años dedicada al altruismo, el servicio comunitario y la atención a familias en situación de vulnerabilidad, Eréndira Castellanos Pallares se perfila como una de las aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de Zamora en 2027.

Su historia está estrechamente vinculada a la Fundación Manos al Servicio, organización desde la cual ha impulsado distintas causas sociales, como la entrega de alimentos a familiares de pacientes hospitalizados, consultas gratuitas, apoyos médicos, donación de prótesis, sillas de ruedas y medicamentos, así como distintas iniciativas para contribuir a la reconstrucción del tejido social.

A diferencia de las trayectorias construidas exclusivamente desde los cargos públicos, Eréndira ha desarrollado buena parte de su actividad en las colonias y comunidades de Zamora, acompañando a familias que enfrentan dificultades y promoviendo la participación ciudadana como una herramienta para atender las necesidades de la población.

Durante 15 años ha tenido la oportunidad de conocer de cerca las necesidades de nuestra gente. Ha visto lo difícil que puede ser para una familia conseguir un medicamento, alimentar a un ser querido hospitalizado o encontrar ayuda cuando más la necesita. Esa experiencia le ha enseñado que servir a los demás es una responsabilidad que va mucho más allá de cualquier cargo público.

Militante de Acción Nacional, Eréndira Castellanos ha manifestado su intención de participar en el proceso interno de su partido rumbo a la elección municipal de 2027, al considerar que su experiencia en el trabajo comunitario puede contribuir a una agenda de gobierno enfocada en la atención social, la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento de las familias zamoranas.

Asimismo, ha reiterado su disposición de contribuir a la unidad del panismo local y de respetar los procedimientos institucionales para la definición de las próximas candidaturas, sosteniendo que las aspiraciones personales deben estar acompañadas de una trayectoria comprobable de trabajo y compromiso con la sociedad.