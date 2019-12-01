Entregan Mauricio Kuri y Felifer Macías contratos de agua en Querétaro

Fecha: 9 de Febrero de 2026
Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañado del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y del vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, recorrió diversas calles del asentamiento “Colinas de Santa Cruz segunda sección” para hacer entrega de contratos de agua en beneficio de más de 900 familias del lugar.

Cabe señalar que esta entrega forma parte del programa Aquí Contigo, CEA en tu Colonia, a través del cual se busca aumentar la cobertura de agua en todo el estado.

De la misma forma y, debido a la alta demanda en este asentamiento, vecinas y vecinos del lugar apoyaron en las obras, en la instalación de tubos y válvulas de agua potable.

