Entregan constancias a 40 elementos que concluyeron el Diplomado de Policía Turística en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- Para fortalecer el vínculo entre la seguridad pública y la atención a visitantes, el municipio de Querétaro entregó constancias a las y los 40 elementos que concluyeron con éxito el Diplomado de Policía Turística, una iniciativa que busca profesionalizar a la corporación para ofrecer una atención cálida, empática y eficiente a turistas y ciudadanía, informó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Explicó que este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ), representa un esfuerzo sin precedentes para consolidar un modelo de seguridad turística de proximidad, en el que los elementos no solo salvaguardan el orden, sino que se convierten en embajadores de hospitalidad, inclusión y confianza ante quienes visitan la ciudad.

“El diplomado, conformado por 18 asignaturas y 120 horas de formación, incluyó temas como atención turística, inclusión, lengua de señas mexicana, historia local, primeros auxilios psicológicos, protección del patrimonio y atención a quejas. En total participaron 30 policías de Querétaro y 10 de San Juan del Río, distribuidos en tres grupos durante los meses de julio, agosto y octubre de 2025”.

Subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional como un factor clave para fortalecer la seguridad y el bienestar de quienes habitan y visitan el municipio.

Se reconoció la participación de instituciones públicas y privadas que colaboraron en la impartición de las asignaturas, lo que permitió sumar experiencia y conocimiento para una formación integral y de calidad.

Durante la ceremonia, realizada en el Instituto Policial de Estudios Superiores de la SSPMQ, la secretaria de Turismo Municipal, Mariana Ortiz Cabrera, destacó que esta capacitación es parte de las acciones impulsadas por instrucción del alcalde Felifer Macías, enfocadas en fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

“Con este diplomado damos un paso histórico: la profesionalización de la Policía de Proximidad con Atención Turística. Querétaro cuenta hoy con elementos preparados para ser el primer rostro amable y confiable que turistas y visitantes encuentren en nuestra ciudad”.