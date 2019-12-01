Entrega Torres Piña el Reconocimiento “Sentimientos de la Nación” a agentes del Ministerio Público destacados por su productividad y desempeño

Entrega Torres Piña el Reconocimiento “Sentimientos de la Nación” a agentes del Ministerio Público destacados por su productividad y desempeño
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 22:45:11
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, realizó la entrega del Reconocimiento “Sentimientos de la Nación” a agentes del Ministerio Público destacados por su productividad y desempeño en la procuración de justicia.

“La justicia no es un acto de poder, sino de responsabilidad humana. Por ello, el propósito de esta institución es claro: recuperar la confianza de la ciudadanía y transformar la manera en que se procura justicia en Michoacán, a través del orgullo, la lealtad, la vocación y la empatía con que se acompaña a las víctimas”, aseveró Torres Piña.

Durante la entrega, el fiscal indicó que es muy importante fortalecer la colaboración con las diferentes instituciones y con el ejecutivo estatal, pero lo esencial es consolidar la labor al interior de la dependencia para atender las necesidades de los michoacanos.

“La transformación que estamos emprendiendo no sólo es institucional, sino también cultural: cambiar la manera en que entendemos y atendemos la justicia, no como castigo, sino como reparación; no como distancia, sino como cercanía”.

Agentes reconocidos por su productividad en la determinación de carpetas de investigación:

  • Cristina Téllez Flores, Fiscalía Regional de Jiquilpan.
  • José Gutiérrez Ruelas, Fiscalía Especializada en Feminicidio.
  • Alma Gloria Pulido Alejo, Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora.

Por su productividad en litigación de carpetas de investigación:

  • Mario Morales Mendoza, Fiscalía Regional de Morelia.
  • Néstor Montrerrosa Arana, Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.
  • Lucrecia Cisneros Sánchez, CJIM región Morelia.
  • Leslie Iveth Hernández Chazari, Fiscalía Regional de Zitácuaro.

Además, fueron reconocidas la Fiscalía Regional de Jiquilpan y la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, por su destacada productividad institucional.

También, durante el evento el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el próximo año, la Fiscalía General del Estado contará con un incremento presupuestal del 12 por ciento, así como 200 millones de pesos adicionales, destinados a mejorar salarios y equipamiento.

 

 

 

