Entrega Mauricio Kuri obras en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- Como parte de su gira de trabajo en el municipio de San Juan del Río, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega del mejoramiento de la calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de San Pedro Ahuacatlán, proyecto que contó con una inversión de 6.2 millones de pesos para mejorar la calidad de vida y la movilidad de seis mil 651 habitantes de la zona.

Durante el evento, la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, explicó que, tras platicar con quienes habitan la localidad, se determinó realizar una intervención en mil 500 metros de la vialidad, que comprendió el reencarpetado de siete mil 664 metros cuadrados; seis mil 770 de riego de impregnación; 784 metros cuadrados de empedrado ahogado en mortero y cuatro mil 50 metros de señalamiento horizontal.

"El Gobierno del Estado, en conjunto con el presidente, hemos invertido más de dos mil 100 millones de pesos en San Juan del Río (…) porque nos interesa muchísimo que los sanjuaneses estén bien, porque si los sanjuaneses están bien, Querétaro va a estar bien. Y apostamos porque San Juan siga al siguiente nivel”, indicó.

Al hacer uso de la palabra el secretario de Desarrollo Social (SEDESOQ), Luis Nava, resaltó que uno de los compromisos del Gobernador es mantener cercanía con la población, y trabajar de manera permanente para mejorar las condiciones de vida de las familias en todo el estado y San Juan del Río no es la excepción.

Finalmente, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, agradeció la paciencia de las y los vecinos durante el tiempo de esta intervención en San Pedro Ahuacatlán, y reconoció que se ha logrado conformar un gran equipo con la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri, en beneficio de las familias sanjuanenses.