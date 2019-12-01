Entrega IMSS Michoacán rehabilitación integral del HGZ No. 12 en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán realizó la entrega formal de las obras de rehabilitación integral del Hospital General de Zona (HGZ) No. 12, ubicado en Lázaro Cárdenas, con el propósito de fortalecer la infraestructura hospitalaria y contribuir a mejorar las condiciones de atención médica.

El recorrido inaugural y la entrega de los espacios rehabilitados fueron encabezados por el titular del IMSS en la entidad, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga; el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano; así como representantes de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quienes constataron la transformación de la infraestructura hospitalaria.

La intervención comprendió mil 628 metros cuadrados e incluyó áreas estratégicas para la atención médica, los servicios quirúrgicos y la operación hospitalaria.

Entre los principales espacios rehabilitados destaca el Área de Urgencias, que cuenta con una sala de espera con capacidad para 63 personas, módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), consultorio de Triage y tres consultorios de valoración. También dispone de una sala de observación para adultos con 10 camas y una zona de aislamiento, un área de observación pediátrica con cinco camas, así como espacios para estabilización, rehidratación, cirugía y recuperación.

En el ámbito de los servicios médicos y quirúrgicos, se realizaron trabajos en Quirófanos, la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) y Consulta de Especialidades.

Asimismo, se rehabilitaron el comedor, la lavandería, el almacén y la bodega de ropa, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios de trabajo y fortalecer la operación y logística interna de la unidad médica.

Durante el recorrido, el doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga destacó que la rehabilitación representa un avance para fortalecer la capacidad resolutiva del hospital, contribuir a reducir los tiempos de espera en el servicio de Urgencias y mejorar las condiciones de seguridad en los procedimientos quirúrgicos.

“El Hospital General de Zona No. 12 de Lázaro Cárdenas es un pilar estratégico y resolutivo para la costa Michoacana; nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar una atención médica oportuna, humana y de calidad para toda la población de la región”, afirmó el titular del IMSS Michoacán.

Con la entrega de estas obras, el IMSS en Michoacán refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura médica y la mejora continua de los servicios de salud, en beneficio de las personas derechohabientes y sus familias en Lázaro Cárdenas y municipios aledaños.