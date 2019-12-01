Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un laboratorio forense exclusivo para las tareas de identificación humana, lo que contribuirá a la procuración de justicia para las víctimas directas y los familiares de personas desaparecidas.

El mandatario destacó que el centro contará con personal científico y capacitado, lo que permitirá una identificación precisa de los cuerpos. Además, reconoció la responsabilidad del Estado mexicano y de Michoacán de aportar el recurso humano, la sensibilidad y la voluntad para que avance la atención a la desaparición de personas, con un enfoque basado en los derechos humanos.

“No es menor; al contrario, la magnitud que tenemos enfrente, que viven las familias, que vivimos todas y todos cotidianamente, merece respuestas de este nivel, sobre todo que sean especialistas quienes manejen estos centros y estos laboratorios”, manifestó ante víctimas indirectas y representantes de colectivos de búsqueda de personas.

Ramírez Bedolla anunció que durante los primeros días de diciembre se inaugurará en el Centro Estatal de Comando,Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) una unidad especializada para la búsqueda inmediata e identificación de personas desaparecidas, con alcance en todos los subcentros del estado.

Por su parte, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la FGE y encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, expuso que el laboratorio forense contará con diversas especialidades como medicina, genética, antropología, odontología y criminalística, lo que permitirá reforzar los procesos de identificación humana.

Participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, José Alfredo Tapia Navarrete; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Josué Alfonso Mejía Pineda; la vicefiscal de Derechos Humanos, Margarita Cano Villalón, así como funcionarios estatales, víctimas indirectas y representantes de colectivos de búsqueda de personas.