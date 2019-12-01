Entrega Bedolla apoyos a 382 familias de niñas y niños con cáncer; garantiza continuidad a tratamientos

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la entrega de 382 apoyos económicos del programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, único a nivel nacional, a fin de dar continuidad a los tratamientos de los pacientes de manera puntual y poder superar esta enfermedad.

“Vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con los equipos nuevos, con este apoyo para que no dejen de ir las niñas, los niños, las mamás que también padecen esta enfermedad al oncólogo”, resaltó el mandatario tras puntualizar que los beneficiarios reciben 4 mil pesos mensuales para cubrir gastos de traslado o algún otro requerimiento.

Resaltó que recientemente se puso al servicio de las y los michoacanos con padecimientos oncológicos un nuevo acelerador lineal y un Pet Scan, instrumentos que permiten atención especializada al cáncer.

El secretario de Salud, Elías Ibarra señaló que en los últimos cinco años, 500 niños se han curado con los tratamientos, 400 se encuentran en vigilancia, y 125 más, reciben tratamiento por parte de las instituciones de salud, lo cual incrementa la esperanza de vida hasta en un 75 por ciento.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Andrea Serna Hernández, detalló que la operación de este programa es resultado de que la entidad cuenta con finanzas sanas y un buen ejercicio de los recursos públicos, con lo cual, los pacientes con este padecimiento pueden ser atendidos de manera integral.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; Axayácatl Marín Correa, titular de la Coordinación Estatal del OPD IMSS-Bienestar; José Miguel Ángel Van-Dick Puga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán; Cirilo Pineda Tapia, director del Hospital Infantil de Morelia, “Eva Sámano de López Mateos”; Ana Sofía Bautista, directora general del DIF Michoacán, así como beneficiarios.