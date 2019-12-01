Entrega Bedolla 6 ambulancias a autogobiernos de Zitácuaro, Ocampo e Hidalgo

Zitácuaro, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó seis ambulancias de última generación y completamente equipadas a las comunidades indígenas con autogobierno de Francisco Serrato, Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Carpinteros, San Cristóbal y San Matías el Grande, pertenecientes a los municipios de Zitácuaro, Ocampo e Hidalgo.

El mandatario señaló que la atención de emergencias médicas era una de las necesidades más apremiantes planteadas durante las reuniones de trabajo con las comunidades indígenas del estado. Por ello, reiteró su compromiso de dotar de una ambulancia a cada uno de los 57 autogobiernos de Michoacán.

Ramírez Bedolla detalló que las unidades estarán al servicio de cada comunidad y que la Secretaría de Salud de Michoacán brindará capacitación para su correcto uso, manejo y mantenimiento, así como en materia de primeros auxilios, a fin de garantizar una atención integral.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, destacó la importancia que tiene la entrega de las ambulancias a los autogobiernos, ya que era una solicitud constante. “Hoy, cuentan con una ambulancia totalmente equipada, la cual les permitirá trasladar a las personas enfermas de una manera más segura y rápida a los diversos hospitales de la entidad, al recibir la atención que requieren durante el traslado”, comentó.

Mientras que el presidente del consejo de autogobierno de Francisco Serrato del municipio de Zitácuaro, Amancio Sánchez Durán, agradeció al gobernador la entrega de las ambulancias y cumplir con su palabra, al recordar que fue una promesa surgida durante una reunión con autogobiernos.

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Rubén Pedraza Barrera; los presidentes de los consejos con autogobierno de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Carpinteros, San Cristobal y San Matías el Grande; y población beneficiada.