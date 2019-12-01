Encuesta debe ser respetada; en la 4T no hay cabida para intereses personales: Moisés Navarro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 15:24:55

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- El coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán, Moisés Navarro Arellano, sostuvo que los acuerdos entre Morena, PT y PVEM deben respetarse, particularmente el compromiso de reconocer sus resultados como el mecanismo para definir las coordinaciones.

Afirmó que la unidad de la coalición y el proyecto de transformación deben estar por encima de cualquier interés particular.

Navarro Arellano aclaró que uno de los acuerdos entre las tres fuerzas políticas consistió en realizar una encuesta y respetar sus resultados, con el propósito de cerrar filas bajo la convicción y voluntad de competir en coalición. Puntualizó que nunca existió otra propuesta ni otro planteamiento oficial distinto a este mecanismo.

El coordinador de alcaldes de Morena recordó que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, explicó que Morena tomó en cuenta las propuestas del PT y PVEM en cada estado. Detalló que cuando estos partidos solicitaron una encuesta espejo, se realizó como parte de los acuerdos para definir las coordinaciones.

Luego de que el líder petista, Reginaldo Sandoval, planteara la necesidad de realizar nuevamente el ejercicio de medición, Navarro Arellano sostuvo que la encuesta ya se llevó a cabo y que ahora corresponde concentrar los esfuerzos en fortalecer el proyecto político y coordinar los trabajos rumbo a los próximos retos en la entidad.

En ese sentido, Navarro Arellano reiteró que el respeto a los acuerdos y a los mecanismos establecidos resulta indispensable para preservar la confianza entre las fuerzas políticas que integran la Cuarta Transformación.

Finalmente, afirmó que Michoacán vive un momento trascendental y una transformación de raíz, por lo que no hay cabida para intereses personales que pongan en riesgo la continuidad del proyecto.

"La revolución de las conciencias, debe mantenerse como eje de este proceso histórico", concluyó.