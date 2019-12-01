Encabeza SEDEA estrategia de prevención y control del gusano barrenador (GBG) en la región del semidesierto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:45:53
Cadereyta de Montes, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó, en Ezequiel Montes, una reunión de trabajo en coordinación con ganaderos, autoridades federales y municipales de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Colón, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán.

Lo anterior para tratar temas relacionados con la movilización, aretado, prevención y combate al gusano barrenador.

Anaya Aguilar, agradeció la participación de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Querétaro y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Instancias productivas que gestionan acciones de prevención y vigilancia sanitaria, en favor de la productividad de nuestros ganaderos.

