Encabeza Marco Del Prete entrega del distintivo CREA en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de la Certificación de Responsabilidad para el Equilibrio Ambiental (CREA) nivel diamante a la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), distintivo de con el que la asociación Earthgonomic reconoce a organizaciones que demuestran su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Durante su participación, Del Prete Tercero destacó las acciones que se implementan desde la SEDESU, pues en los últimos 10 años se cambió el paradigma del modelo de desarrollo económico estatal, sin medir en progreso en cifras, sino en los beneficios a los ciudadanos y su calidad de vida.

Asimismo, indicó que en el estado se ha construido una política ambiental sólida, la cual contempla la protección del 37% de territorio con declaratorias de Áreas Naturales Protegidas y la meta de alcanzar el 40%; el ordenamiento del territorio para crecer con orden y preservando el valor ambiental; la implementación del sello de bajas emisiones para compensar con la protección de hectáreas de bosque en un esquema que es un círculo virtuoso, como también lo es el Sistema de Economía Circular.

“¿Qué vamos a hacer para dejar un mejor futuro a las siguientes generaciones? Hay que cuidar el agua y el aire, que son los elementos más democráticos, con diversas acciones que se puedan hacer desde nuestras casas. Podemos reducir y reutilizar los recursos porque el futuro depende de las acciones cotidianas y eso depende de nosotros”, expresó.

En su oportunidad, el rector de la UNITEC, Édgar Argel Iturbe Luna, señaló que la certificación es la confirmación de que la educación se vive con propósito y compromiso con el entorno que todos compartimos. Destacó que este logro refleja un aprendizaje permanente que se traduce en medidas sostenibles que perduren en el tiempo y agradeció el respaldo de gobierno del estado, pues suman esfuerzos para construir soluciones que benefician a Querétaro.

Finalmente, el director general de Earthgonomic, Sergio Antonio Roldán González, fue el encargado de comunicar los resultados y nivel de cumplimiento de la UNITEC para obtener el nivel diamante, los cuales incluyeron mejoras en el uso eficiente de la energía, el agua y la gestión de residuos con la participación de todos los integrantes del campus, así como protocolos para la seguridad e higiene y compras verdes y consumo responsable.