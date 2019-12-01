Encabeza Israel Vega Rodríguez Ceremonia de Jubilación de Agentes Caninos de la FGE de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 21:03:23

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- El Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Israel Vega Rodríguez expresó: “La estafeta continúa, pero lo que ustedes aportaron permanece”, ello durante la ceremonia de jubilación de cinco agentes caninos que contribuyeron al trabajo de la Unidad Canina Especializada.

Sobre el particular se informó que en el acto fueron reconocidos Manchas, Mamba, Jerry, Balaz y Chewbacca, quienes concluyeron su ciclo operativo tras desempeñarse en distintas especialidades y participar en labores de investigación y procuración de justicia en Michoacán.

El Encargado de Despacho destacó que cada uno representa una historia distinta, pero comparte un mismo compromiso con la institución. Asimismo, reconoció a sus manejadores, quienes estuvieron detrás de cada entrenamiento, despliegue y resultado, construyendo con ellos un vínculo basado en la confianza y el respeto.

La Unidad Canina Especializada surgió como proyecto piloto a finales de 2019 y se consolidó en abril de 2020. Manchas y Mamba formaron parte de sus primeros integrantes, especializados en la búsqueda de restos humanos.

Posteriormente, en 2021, mediante la cooperación con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, se incorporaron Jerry y Balaz, especializados en la detección de narcóticos y armas de fuego.

Entre los resultados más relevantes se encuentra la trayectoria de Manchas, quien a sus ocho años contribuyó a la localización de al menos 114 cuerpos, además de diversos fragmentos óseos.

Mamba participó en búsquedas que permitieron localizar restos óseos calcinados en investigaciones de alto impacto social.

Balaz destacó por su capacidad para detectar armas de fuego en diversos operativos, mientras que Jerry intervino en cateos en los que fueron localizadas cantidades importantes de sustancias ilícitas.

Chewbacca desempeñó una función diferente, pero igualmente significativa, mediante su participación en acciones de terapia asistida con perros, con las que la Unidad Canina amplió su labor al acompañamiento y atención de personas que lo requerían.

Durante la ceremonia, a la que asistieron las y los Vicefiscales de la institución, se entregaron reconocimientos a los agentes caninos y a sus manejadores, además de los documentos que formalizan su adopción por parte de quienes decidieron brindarles un hogar en esta nueva etapa.

El Vicefiscal agradeció a las familias que asumieron la responsabilidad de cuidar a estos compañeros y señaló que su jubilación representa la oportunidad de recibir el descanso, afecto y cuidados que merecen después de años de entrega.

“Hoy concluye una etapa, pero comienza una nueva vida”, expresó Vega Rodríguez, al recordar que detrás de cada resultado obtenido existen también historias humanas: familias que esperaban respuestas y personas que encontraron acompañamiento.

Finalmente, señaló que la FGE dará continuidad a esta labor mediante el fortalecimiento de la Unidad Canina Especializada y la preparación de nuevas generaciones que asumirán la estafeta.

Los agentes caninos dejan así su huella en la historia de la Unidad Canina Especializada de la FGE y, tras años de disciplina y entrenamiento, comienzan una nueva vida al lado de sus familias adoptantes.