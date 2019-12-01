Encabeza Felifer Macías el Taller de “Prevención y Detección de Delitos Patrimoniales en Instituciones Bancarias”

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó el Taller de “Prevención y Detección de Delitos Patrimoniales en Instituciones Bancarias”, para ayudar a mejorar la colaboración y comunicación para la detección de delitos patrimoniales, así como reforzar las estrategias que se implementan del 13 al 17 de noviembre, durante el Programa Federal El Buen Fin, autoridades municipales, estatales, federales y del sector bancario pusieron en marcha el Taller de “Prevención y Detección de Delitos Patrimoniales en Instituciones Bancarias”, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Reconoció que el talle está enfocado en fortalecer la coordinación entre autoridades para que se continúe como una ciudad segura durante el Buen Fin y la temporada decembrina.

Destacó que gracias al trabajo coordinado que se mantiene en el estado entre las diversas corporaciones en materia de seguridad, es como se vive un ambiente de paz y tranquilidad.

“Lo que nos diferencia del resto del país. Y parte de ello, porque en Querétaro podemos afirmar que vivimos en una ciudad, en un estado en paz, porque aquí hay coordinación y colaboración… Aquí en Querétaro nos hablamos entre corporaciones municipales, tenemos perfecta coordinación con la Policía Estatal, tenemos perfecta coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional en estrategia de seguridad comandada por el gobernador Mauricio Kuri, pero la clave de todo, amigas y amigos de por qué en Querétaro podemos afirmar que vivimos en una tierra de paz es porque aquí trabajamos en equipo”.

Aclaró que gracias al trabajo coordinado es como Querétaro se posiciona en los primeros lugares a nivel nacional en materia en percepción en materia de seguridad, de acuerdo al INEGI, así como en la disminución de todos los delitos del orden común.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal recordó que gracias a la coordinación y comunicación interinstitucional no se han registrado robos en instituciones bancarias durante la presente administración, y que el robo a transeúntes presenta una disminución del 16 por ciento.

“Como parte de esta jornada se realizaron los talleres ‘Prevención de Delitos Patrimoniales’ y ‘Fraude Financiero: Modalidades y Riesgos’, enfocados en fortalecer la colaboración entre instituciones bancarias y autoridades de seguridad para proteger el patrimonio de las y los ciudadanos. Los contenidos incluyeron el análisis de los principales modus operandi presenciales y digitales, medidas de prevención, y estrategias para la detección y atención de delitos bancarios. Además, se promovió el intercambio de experiencias y conocimientos para reforzar la seguridad de consumidores y comerciantes durante el Buen Fin, tanto en espacios físicos como en entornos digitales.