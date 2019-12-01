Encabeza Alfonso Martínez Jornada Integral #500 de limpieza y mantenimiento

Encabeza Alfonso Martínez Jornada Integral #500 de limpieza y mantenimiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 13:22:58
Morelia, Michoacán; 06 de septiembre de 2025.- Acompañado por vecinos de la zona y trabajadores del ayuntamiento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la Jornada número 500 de limpieza y mantenimiento que se realizan con colonos voluntarios desde hace 4 años en su administración. 

"Esta es la número 500 desde que empezamos la administración, porque estos cuatro años, cada sábado y domingo se intervienen uno, dos o tres parques; y queremos festejarlas porque son en conjunto con ustedes, con la sociedad civil", manifestó el alcalde. 

En la jornada, en la que también participaron elementos del Ejército Mexicano, se dio poda, limpieza y mantenimiento a una importante zona verde de uso común.

El encargado del orden de Arboledas Valladolid, Francisco López García, destacó que el área verde intervenida este sábado es de beneficio para su colonia y también para Héroes de la Nación, Héroes Insurgentes y numerosas colonias cercanas.

Araceli Báez López, vecina representante de Héroes de la Nación, reconoció la coordinación que se está dando entre las colonias y las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Morelia encabezado por Alfonso Martínez.

Estuvieron también presentes el secretario de servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; el Comisionado de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo y el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, entre otros servidores públicos.

"Así, en equipo, los ciudadanos y el Gobierno Municipal, logramos que Morelia sea el mejor lugar para vivir", refrendó Alfonso.

