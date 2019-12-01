Encabeza alcalde de El Marqués la cabalgata de la Expo Campo 2025

El Marqués, Querétaro, a 7 de septiembre de 2025.- Como parte de un espacio destinado a reforzar la convivencia del sector agropecuario y a dar acompañamiento a las carretas de la Flor Más Representativa del Campo, Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués, encabezó la tradicional cabalgata realizada durante la Cuarta Edición de la Expo Campo 2025.

Reconoció que en esta edición de la cabalgata participaron más de mil jinetes, quienes recorrieron alrededor de 10 kilómetros, partiendo desde el crucero de la comunidad de San Miguel Amazcala, pasando por Amazcala y La Griega, hasta llegar a la Unión de Ejidos Graciano Sánchez.

“En La Griega se realizó el banderazo de salida para las 19 carretas participantes del concurso de la Flor Más Representativa del Campo, mismas que fueron acompañadas por los jinetes de la cabalgata”.

Puntualizó que, para garantizar la seguridad de todos los participantes durante el recorrido, se instaló un operativo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como por el Instituto de Protección Animal Municipal, para brindar atención oportuna a los caballos que lo requirieran.

Posteriormente, dijo, en la Unión de Ejidos, las autoridades municipales, acompañadas por el jurado calificador, observaron el desfile de carretas adornadas con elementos icónicos de sus comunidades, con el objetivo de dar a conocer y resaltar las características de cada una.

Detalló que el jurado tomó en cuenta diversos criterios para determinar qué carreta cumplía con las características más representativas de su comunidad, así como el trabajo realizado para su elaboración.

“Se destinó una bolsa de 45 mil pesos para premiar a los tres primeros lugares. Como resultado, El Lobo obtuvo 10 mil pesos por el tercer lugar; Presa de Rayas, 15 mil por el segundo; y Rinconada de la Cueva, 20 mil por el primero”.