Encabeza alcalde de El Marqués la cabalgata de la Expo Campo 2025

Encabeza alcalde de El Marqués la cabalgata de la Expo Campo 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 17:50:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 7 de septiembre de 2025.- Como parte de un espacio destinado a reforzar la convivencia del sector agropecuario y a dar acompañamiento a las carretas de la Flor Más Representativa del Campo, Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués, encabezó la tradicional cabalgata realizada durante la Cuarta Edición de la Expo Campo 2025.

Reconoció que en esta edición de la cabalgata participaron más de mil jinetes, quienes recorrieron alrededor de 10 kilómetros, partiendo desde el crucero de la comunidad de San Miguel Amazcala, pasando por Amazcala y La Griega, hasta llegar a la Unión de Ejidos Graciano Sánchez.

“En La Griega se realizó el banderazo de salida para las 19 carretas participantes del concurso de la Flor Más Representativa del Campo, mismas que fueron acompañadas por los jinetes de la cabalgata”.
Puntualizó que, para garantizar la seguridad de todos los participantes durante el recorrido, se instaló un operativo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como por el Instituto de Protección Animal Municipal, para brindar atención oportuna a los caballos que lo requirieran.

Posteriormente, dijo, en la Unión de Ejidos, las autoridades municipales, acompañadas por el jurado calificador, observaron el desfile de carretas adornadas con elementos icónicos de sus comunidades, con el objetivo de dar a conocer y resaltar las características de cada una.

Detalló que el jurado tomó en cuenta diversos criterios para determinar qué carreta cumplía con las características más representativas de su comunidad, así como el trabajo realizado para su elaboración.

“Se destinó una bolsa de 45 mil pesos para premiar a los tres primeros lugares. Como resultado, El Lobo obtuvo 10 mil pesos por el tercer lugar; Presa de Rayas, 15 mil por el segundo; y Rinconada de la Cueva, 20 mil por el primero”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja dos jóvenes sin vida en el Fraccionamiento Acanto II en Zamora, Michoacán 
Roban con violencia tres casas en el Club Campestre del municipio de Querétaro
Balean a dos personas en la colonia 28 de Octubre de Uruapan, Michoacán; hay un fallecido y un herido
Cae banda de secuestradores en La Huacana, Michoacán: Rescatan a taxista en operativo
Más información de la categoria
Araceli Saucedo refrenda compromiso con seguridad, justicia y desarrollo en su Primer Informe Legislativo
Cae banda de secuestradores en La Huacana, Michoacán: Rescatan a taxista en operativo
Lluvias en Guanajuato dejan desbordamientos e inundaciones en diversos municipios
Mujer y menor son rescatados con vida tras caer en camioneta al río Silao en Irapuato
Comentarios