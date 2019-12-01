En unidad vamos a construir un Michoacán más diverso e incluyente: Morón

Morelia, Mich., a 30 de marzo de 2026.- Con la firme convicción de que la transformación de Michoacán requiere de la escucha activa, el senador Raúl Morón Orozco sostuvo un encuentro con representantes de los sectores de personas con discapacidad y de la diversidad sexual, en las que enfatizó que la unidad es indispensable para derribar las barreras de la exclusión y avanzar hacia un estado donde el respeto sea la base de la política pública.

Durante el intercambio de ideas, Morón Orozco señaló que no se puede hablar de un verdadero progreso si existen sectores de la población que aún enfrentan estigmas o limitaciones en sus derechos y externó su compromiso por consolidar un Michoacán más diverso, donde cada ciudadano, sin importar su condición o identidad, encuentre un entorno de igualdad sustantiva y oportunidades reales de desarrollo.

En el diálogo, los asistentes expusieron las deudas históricas que persisten en materia de accesibilidad universal, inclusión laboral y seguridad jurídica y ante estos planteamientos, el legislador morenista reafirmó su voluntad de trabajar con sentido social, impulsando reformas que no solo queden en el papel, sino que se traduzcan en una mejora tangible. Subrayó que la visibilidad y el respeto son derechos no negociables en su agenda actual.

Finalmente, Raúl Morón hizo un llamado a mantener la organización ciudadana para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación en la entidad y se mostró como un aliado permanente en el Senado de la República para todas las causas que busquen democratizar la igualdad y garantizar que nadie se quede atrás en el camino de la transformación.