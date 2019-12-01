Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:51:18

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- Acción Nacional avanza en unidad de sus militantes y simpatizantes para enfrentar el reto electoral del 2027, en el que Michoacán se va a pintar de azul, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

El Jefe Estatal de Acción Nacional aseguró que dentro del PAN hay grandes perfiles, de mujeres y hombres, para defender la patria, la familia y la libertad en el próximo reto electoral que tendrá el estado.

"Aquí avanzamos con mujeres y hombres que tienen el compromiso, irrenunciable, de defender a la patria, la familia y la libertad, anteponiendo siempre el bien común de las y los michoacanos", indicó.

Carlos Quintana dejó en claro que Acción Nacional continúa como la única alternativa que tienen las y los michoacanos para cambiar la terrible realidad que hoy vive Michoacán, un estado azotado por la inseguridad, el desempleo y la falta de un desarrollo integral.

"El gobierno mafioso de Morena ha provocado que en Michoacán gobierne la incertidumbre; no existe nuevas fuentes de empleo ni un desarrollo integral en las regiones. ¡Michoacán merece condiciones adecuadas para todas y todos”, señaló.