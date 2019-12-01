En rehabilitación Unidad Deportiva Josefa Ortíz de Domínguez de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:40:17

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Juan Báez, titular de la Secretaría del Deporte del municipio de Querétaro, informó que se encuentra en marcha la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, con obras que se desarrollarán por etapas y que buscan optimizar el uso de los espacios.

Explicó que la primera fase corresponde al estadio de béisbol, donde se construyen salones de usos múltiples en la parte inferior de las gradas. El objetivo es aprovechar las instalaciones más allá de los partidos, que suelen concentrarse únicamente en fines de semana.

“De esta forma podremos albergar nuestras academias gratuitas y ofrecer espacios dignos para que profesores impartan sus clases, además de rentar los salones para actividades diversas”.

La obra, dijo, contempla también la renovación del pasto del campo de béisbol, con fecha estimada de conclusión en el primer trimestre del próximo año. Posteriormente, se dará paso a la rehabilitación de las tres canchas de tenis, así como la dignificación de baños, oficinas y demás áreas de la unidad.

Recordó que hace una semana iniciaron también los trabajos en la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Campus Aeropuerto, donde se renovarán dos canchas y un campo de fútbol siete; estas obras, al igual que las del auditorio Josefa, se ejecutan por etapas y se prevé que la primera parte quede lista en el primer trimestre del siguiente año.

Subrayó que los detalles técnicos y presupuestales serán dados a conocer por la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Francisco, aunque aseguró que existe coordinación estrecha entre ambas dependencias para garantizar el avance de los proyectos.

“La meta es que, durante la administración del alcalde, todas las unidades deportivas queden totalmente renovadas”.